Уфа, , 12:30 — REGNUM Пассажиров в Уфе должна перевозить только хорошая качественная техника. Об этом 2 декабря заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

По его словам, в документацию конкурса городских перевозчиков, который пройдет в начале следующего года, необходимо внести информацию, согласно которой по улицам столицы Башкирии должны курсировать только хорошие и качественные автобусы. При этом грязной, ржавой техники на городских маршрутах быть не должно.

Он отметил, что если перевозчики не готовы пойти на такие условия, то перевозкой пассажиров займется «Башавтотранс».

По словам Радия Хабирова, он готов пустить на этот рынок другие сильные компании, если местные перевозчики его не услышат.