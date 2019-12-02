Москва, , 12:27 — REGNUM Сегодня, 2 декабря, рубль ускорил снижение к доллару на старте сессии. Котировки пары в моменте достигли максимумов середины октября в районе 64,44 руб., откуда впоследствии откатились в зону 64,30 руб., но не закрыли бычий гэп, который сформировался на открытии торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Основным фактором давления на российскую валюту служит нефтяной фактор — рубль отыгрывает пятничный обвал нефти марки Brent, которая скатилась к минимумам в районе $60,30 за баррель и теперь пытается зацепиться за уровень $61.

В ближайшей перспективе давление на «россиянина», вероятно, будет сохраняться, но для пробоя области 64,50 руб., где расположились 100‑ и 200-дневные скользящие средние, доллару потребуется значимый катализатор, к примеру, в виде агрессивного и повсеместного бегства от рисков.

Такой сценарий на предстоящей неделе станет возможным, если США и Китай сообщат о переносе предварительной торговой сделки на следующий год или если страны ОПЕК+ продлят соглашение, но не увеличат объемы ограничения добычи.

В перспективе декабря рубль может продолжить снижение и обосноваться в более низких диапазонах. Уровень 64 руб. может зарекомендовать себя в качестве поддержки, а верхняя граница канала рискует сместиться в район 65−65,50 руб. за счет сезонного фактора, подкрепляемого сезоном отпусков в новогодние праздники, в преддверии которых население может активизировать покупку иностранной валюты.

Также важно помнить, что 15 декабря в силу вступят новые тарифы Трампа в отношении Китая, если к этому времени стороны не успеют договориться о так называемой первой фазе сделки. В этом случае пострадают все высокодоходники, и падение нефти послужит дополнительным медвежьим фактором для рубля», — считает эксперт.

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