Сеул, , 12:23 — REGNUM Число абонентов сети пятого поколения 5G в Южной Кореи превысило отметку в 3 млн человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на октябрь текущего года число абонентов сети 5G составило 3 982 832 человек, что на 516 тыс. человек больше по сравнению с сентябрем 2019 года.

Специалисты предполагают, что к концу года данный показатель может увеличиться до 5 млн абонентов.

Известно, что 44,4% пользователей сети 5G приходится на абонентов SK Telecom, 30,4% — на абонентов KT, 25,1% — на абонентов LG U Plus.

В октябре 2019 года объем трафика 5G достиг отметки в 105 072 терабайт (107 593 728 Гб), то есть объем трафика на одного человека составил в среднем 28 Гб, что на 4,02% больше, чем в сентябре текущего года.