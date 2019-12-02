Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM В столице Среднего Урала в ближайшие несколько лет не будут вводить в эксплуатацию новое элитное жильё. Об этом заявил свердловский министр строительства Михаил Волков, сообщает «Ура.ру».

Волков уточнил, что на объекты такого уровня необходим спрос. В ближайшее время новых домов «для элиты» в городе не появится.

«Жилье элитного класса — это штучный товар», — признал чиновник.

В 2019 году в Екатеринбурге сдали один подобный дом, и ещё один был сдан в 2018 год, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее екатеринбургские депутаты отвергли новый налог на недвижимость для физлиц. По мнению избранников, если бы изменения приняли, то владельцы квартир стоимостью более 6 млн рублей платили бы 0,3% от кадастровой стоимости жилья. Такое жильё, считают парламентарии, не является элитным и не должно облагаться по максимальной ставке налога.

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