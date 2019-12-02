Ашхабад, , 12:12 — REGNUM Доходы государственного бюджета Туркмении в 2020 году составят 84,39 млрд манатов (1,55 трлн рублей), расходы — 84,29 млрд рублей (1,54 трлн рублей). Об этом сообщает агентство «Туркмения сегодня» со ссылкой на закон о бюджете.

Профицит туркменского бюджета составит 100 млн манатов (1,8 млрд рублей). Доходы централизованного бюджета Туркмении составят 76,44 млрд манатов (1,4 трлн рублей), расходы — 76,34 манатов (1,4 трлнрублей).

Общий объем местных бюджетов составит 9,89 млрд манатов (181 млрд рублей), в том числе 1,79 млрд манатов (32,8 млрд рублей) — в Ашхабаде, 1,31 млрд манатов (24 млрд рублей) — в Ахалском велаяте, 1,21 млрд манатов (22,2 млрд рублей) — в Балканском велаяте, 1,82 млрд манатов (33,4 млрд рублей) — в Дашогузском велаяте, 1,98 млрд манатов (36,3 млрд рублей) — в Лебапском велаяте и 1,79 млрд манатов (32,8 млрд рублей) — в Марыйском велаяте.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых десяти месяцев 2019 года доходы государственного бюджета Туркмении составили 15,7 млрд манатов (286,4 млрд рублей), расходы — 15,6 млрд манатов (284,6 млрд рублей).

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