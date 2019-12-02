Москва, , 12:08 — REGNUM С сегодняшнего дня, 2 декабря, Центробанк РФ выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов «Оружие Великой Победы», сообщается на сайте регулятора.

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Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей посвящены девяти известным конструкторам оружия. В частности, одна из монет, посвящена конструктору танка Т-23 Михаилу Кошкину.

Диаметр монеты 27,0 мм. Тираж монет — 1 млн штук в каждой из девяти серий: «Конструктор оружия М.И. Кошкин», «Конструктор оружия Г.С. Шпагин»., «Конструктор оружия В.М. Петляков» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2019 года ЦБ РФ выпустил памятные монеты серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

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