Москва, , 11:55 — REGNUM В России в ноябре зафиксировано сокращение производства бензина. Согласно данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель снизился на 3,1% и составил 3,28 млн тонн.

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При этом в целом по итогам 11 месяцев производство бензина выросло на 2,4%, составив 36,6 млн тонн. Также рост показало и производство дизтоплива. За январь — ноябрь было произведено 71,39 млн тонн, что на 1,4% больше, чем годом ранее, пишет ТАСС. А вот объёмы производства топочного мазута и прочих нефтепродуктов, напротив, сократились на 0,5% и 1,7% соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжают расти цены на дизтопливо. Так, по данным Росстата, за неделю с 18 по 25 ноября оно подорожало на 21 копейку, в среднем до 47,36 рубля за литр. При этом средняя стоимость литра бензина не изменилась и сохранилась на уровне 44,67 рубля.