Ташкент, , 11:53 — REGNUM Хокимы (главы регионов) в Узбекистане не смогут по своему усмотрению дарить машины и квартиры. Об этом заявил начальника главного управления министерства финансов республики Жамшид Абурев, сообщает 2 декабря издание Kun.uz.

По его словам, с 2020 года хокмиы смогут использовать дополнительные доходы местных бюджетов только после согласования с местными представительными органами власти. Абурев считает, что новое требование в законе о госбюджете улучшит бюджетную дисциплину.

Напомним, согласно проекту закона о госбюджете Узбекистана на 2020 год доходы составят 128,46 трлн сумов ($13,6 млрд по курсу на 1 ноября), что на 14% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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