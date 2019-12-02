Гавана, , 11:59 — REGNUM В особой зоне экономического развития ZEDM в 45 км от Гаваны открылся дилерский центр КамАЗа. Об этом сообщает пресс-служба отечественной компании.

Строительство торгового автоцентра осуществлялось компанией Autocentro ZED S.A., которая является официальным дилером российского автопроизводителя грузовых машин.

Сообщается, что автоцентр имеет новейшее оборудование. Кроме того, на территории дилерского центра есть учебные классы для сотрудников компании.

По словам гендиректора Внешнеторговой компании «КАМАЗ» (ВТК) Рафаиля Гафеева, автоцентр обеспечит имеющиеся на Кубе грузовики постоянным наличием запасных частей, а также необходимым уровнем технической готовности парка автотехники.

Сейчас в этой стране насчитывается около 8500 единиц данной техники. Также сообщается, что работать, в открывшемся автомобильном центре, будут кубинцы, которых обучат специалисты КамАЗа.

Напомним, в конце ноября текущего года КамАЗ и UzAutoTrailer запустили новую линию сборки шасси в узбекистанском городе Самарканд. Старт линии состоялся в рамках официального визита главы Татарии Рустама Минниханова. Производительность новой линии составляет 3 тыс. грузовиков в год.

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