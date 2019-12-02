Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM В Свердловской области завершился этап публичного обсуждения проекта закона о бюджете региона на 2020 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики.

В согласительных процедурах помимо представителей исполнительной власти муниципалитетов приняли участие депутаты и представители общественности. По итогам обсуждений расходная часть проекта бюджета Свердловской области увеличилась на 1,6 млрд рублей. Также на полтора миллиарда рублей в законопроекте увеличено финансирования муниципалитетов.

Отметим, что рассмотрение проекта бюджета Свердловской области на 2020 год во втором и третьем чтении состоится 10 декабря.

Как сообщила спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, на данном этапе работа над проектом бюджета продолжится в профильном комитете свердловского парламента.