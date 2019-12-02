Москва, 2 декабря 2019, 11:43 — REGNUM Попытки Вашингтона торпедировать реализацию проекта «Северный поток — 2» могут закончиться тем, что ЕС поднимет вопрос о сокращении военного присутствия США на своей территории, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США запланировали ввести санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
По мнению Мухина, ответные действия Брюсселя могут быть также обусловлены тем, что в ЕС всё большую силу набирают правые партии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Bild, под ограничительные меры, запланированные Вашингтоном, может попасть компания Allseas (Швейцария), занимающаяся укладкой труб и кабелей под водой, а также ряд компаний из Германии.
Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны детали санкций США против «Северного потока – 2»