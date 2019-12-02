Москва, , 11:43 — REGNUM Попытки Вашингтона торпедировать реализацию проекта «Северный поток — 2» могут закончиться тем, что ЕС поднимет вопрос о сокращении военного присутствия США на своей территории, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США запланировали ввести санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«В ответ на это ЕС, скорее всего, начнёт консультации о введении ответных санкций, реагируя на ущемление американцами интересов европейского бизнеса, — сказал Мухин. — Причём европейские санкции будут болезненны не столько экономически, сколько репутационно. Речь может даже пойти о сокращении военного присутствия США в Европе. Если же враждебные действия США не вызовут со стороны европейцев никакой реакции, то у руководства нынешних стран ЕС могут начаться проблемы с их избирателями. Пассивное отношение к американскому давлению ведёт к очень большим репутационным издержкам».

По мнению Мухина, ответные действия Брюсселя могут быть также обусловлены тем, что в ЕС всё большую силу набирают правые партии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Bild, под ограничительные меры, запланированные Вашингтоном, может попасть компания Allseas (Швейцария), занимающаяся укладкой труб и кабелей под водой, а также ряд компаний из Германии.

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