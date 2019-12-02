Сеул, , 12:14 — REGNUM Внешний долг на душу населения Южной Кореи превысил отметку в 14 млн вон (~$ 11 900). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Бюджетного управления Национального собрания.

По их словам, по состоянию на 30 ноября 2019 года госдолг на душу населения составил 14 187 555 вон (~$12 020), что в два раза больше, чем в 2009 году.

Общий внешний долг страны за десять лет увеличился на 35 трлн вон (~$29,6 млрд), до 735,6 трлн вон (~$623 млрд). Предполагается, что к концу года данный показатель может увеличиться до 741 трлн вон (~$627,6 млрд).

Причиной увеличения госдолга стал дефицит госбюджета из-за проблем в экономике и поддержки отечественных производителей, страдающих из-за неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. Отметим, что южнокорейский экспорт падает уже двенадцатый месяц подряд.