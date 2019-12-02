Ярославль, 2 декабря 2019, 11:38 — REGNUM В Ярославле лошади, на которых нелегально катают детей, наносят ущерб бюджету города. Об этом рассказала на общегородском совещании 2 декабря первый заместитель мэра города Алла Кибец.
Кибец докладывала о мерах по борьбе с незаконным катанием. Совместные рейды сотрудники мэрии проводят с полицией. В качестве альтернативы городские власти предлагают предпринимателям принять участие в аукционах по оказанию этих услуг и платить взносы в бюджет города.
Сумму ущерба от прожорливых лошадей вице-мэр не сообщила.