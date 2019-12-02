Москва, , 11:35 — REGNUM Около 11% работников в России получают заработную плату меньше 15 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, посвященном уровню зарплат в российских регионах.

В 25 регионах доля тех, кто не получает и 15 тыс. рублей, равна или превышает 20%. Годом ранее таких регионов было 59.

Больше всего сотрудников с низкими зарплатами в Дагестане — 34%. Далее идут Карачаево-Черкесия (33%), Ингушетия (29,6%), Северная Осетия (29%) и Чечня (28,8%). Продолжают список Саратовская (24,5%) и Смоленская области (22,4%), Ставропольский край (21,8%), а также Костромская, Кировская, Псковская, Ивановская, Брянская, Тамбовская, Орловская области, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, Марий Эл, Алтайский край, Мордовия.

Как сообщало ИА REGNUM, в шести российских регионах доля работников, чьи заработные платы составляют более 100 тыс. рублей в месяц, превышает 20%. Это Сахалинская и Магаданская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Москва и Чукотка.

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