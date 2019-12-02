Нижний Новгород, , 11:35 — REGNUM Регионы Поволжья не вошли в топ-20 лидеров по доле работников, чьи заработные платы превышают 100 тыс. рублей в месяц. Лучшие показатели в округе — у Нижегородской области, которая заняла 31 место, худшие — у Мордовии, оказавшейся на 82 месте. Соответствующий рейтинг регионов публикует РИА Новости.

Ни один из регионов Поволжья не попал в число лидеров по доле работающих с зарплатой выше 100 тыс. рублей. Самые высокие позиции — у Нижегородской области (3,2%), Башкирии и Пермского края (3%), что соответствует 31, 33 и 35 местам. Татария заняла 39 место (2,7%), за ней идёт Самарская область (2,6%).

Что касается других регионов округа, то на 49 месте расположилось Оренбуржье (2,1%), на 56 и 57 местах — Удмуртия и Ульяновская область (1,6%), на 60 позиции — Саратовская область (1,5%), на 67 месте — Чувашия (1,3%), на 70 и 71 местах — Пензенская область и Марий Эл (1,2%), на 78 строчке — Кировская область (1%), на 82 месте — Мордовия (0,9%).

Что касается доли работающих с зарплатой ниже 15 тыс. рублей в месяц, то аутсайдерами среди регионов Приволжского федерального округа являются Саратовская область (24,5%), Марий Эл (24,2%) и Чувашия (23,2%), которые в российском рейтинге заняли соответственно 11, 12 и 13 места. В топ-20 антилидеров вошла также Мордовия (22,6%), которая оказалась на 17 месте.

В других регионах округа показатели следующие: Кировская область — 20,5%, Пензенская область — 20%, Ульяновская область — 19,9%, Оренбургская область — 17,9%, Удмуртия — 15,1%, Самарская область — 14,2%. Минимальные показатели по доле работающих с зарплатой ниже 15 тыс. рублей отмечены в Нижегородской области (14%), Башкирии (13,4%), Пермском крае и Татарии (12,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем России зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получают 7% работающих. При этом в шести субъектах доля работников, чьи заработные платы составляют более 100 тыс. рублей в месяц, превышает 20%: это Сахалинская область, Ненецкий АО, Магаданская область, Москва, Ямало-Ненецкий и Чукотский АО. Средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч рублей.