Сеул, , 11:21 — REGNUM В ноябре 2019 года объем продаж южнокорейской автомобилестроительной компании SsangYong Motor сократился на 17,5%, до 10 754 единиц. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи на внутреннем рынке сократились на 10,6%, до 9240 автомобилей, за рубежом — на 43,9%, до 1514 автомобилей.

Известно, что продажи Tivoli внутри страны сократились на 45,1%, Rexton и Rexton Khan — на 13,8% и 8,8% соответственно.

С другой стороны, за рубежом продажи Korando, напротив, увеличились на 64,9%, однако продажи Tivoli упали на 54,2%, Rexton — на 56,3%, Rexton Sports — на 86,8%.

В период с января по ноябрь 2019 года общий объем продаж компании сократился на 6,2%, до 119 876 автомобилей.