Москва, , 11:19 — REGNUM Соединённые Штаты, которые намерены добиваться введения санкций против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», таким образом пытаются заставить страны Евросоюза «прогибаться под себя». Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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По словам политика, Вашингтон не беспокоится о благополучии и безопасности Европы, его интересует «только сохранение власти над этими странами и коммерческий интерес».

«Это намерение абсолютно незаконное, поскольку налицо, по сути, нездоровая конкуренция, — заявил RT Джабаров. — Американцы пытаются заставить европейцев отказаться от дешёвого российского газа, а самое главное — от надёжного поставщика, и подсадить всех на свой сжиженный газ».

При этом сенатор выразил уверенность, что страны ЕС окажутся мудрыми и «найдут способ обойти санкции».

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Напомним, ранее издание Bild со ссылкой на источники в сенате США сообщило, что Соединённые Штаты намерены добиться введения ограничительных мер против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2». Их планируется включить в закон о военном бюджете США на 2020 год. Так, под ограничительные меры может попасть компания Allseas (Швейцария), занимающаяся укладкой труб и кабелей под водой, и компании из Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. На сегодняшний день строительство газопровода завершено уже более чем на 83%.

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