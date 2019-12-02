Кишинёв, , 11:18 — REGNUM Высший совет безопасности Молдавии обсудит подготовку к возможному прекращению поставок газа из России по территории Украины. Об этом 2 декабря заявил президент республики Игорь Додон.

«Надо обсудить с «Молдовагаз» и другими предприятиями энергетического сектора ситуацию после 1 января», — сказал на Брифинге Додон.

По его словам, Молдавия рассматривает альтернативные маршруты поставки, в том числе через «Турецкий поток».

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Как сообщало ИА REGNUM, договор на поставку газа в Молдавию и транзит газа, подписанные АО «Газпром» и АО Moldovagaz, действительны до конца 2019 года. В настоящее время стороны ведут переговоры о его продлении. Отметим, Молдавия на 100% зависит от российского газа.

Ранее глава Moldovagaz Вдаим Чебан на заседании молдавской Комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказал о трёх сценариях обеспечения страны газом в зимний период.

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