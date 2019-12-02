Москва, , 11:18 — REGNUM Использовать средства Фонда национального благосостояния для кредитования закупок отечественной продукции другими государствами — хорошая идея, только речь должна идти не об энергетической продукции, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 2 декабря, комментируя предложения о расходовании средств ФНБ.

Как сообщалось ранее, в Министерстве финансов подготовили проект поправок в Бюджетный кодекс, согласно которому деньги из ФНБ можно будет расходовать на внутренние инфраструктурные проекты либо на кредитование закупок другими государствами российской продукции, прежде всего энергетической.

«Идею вложения денег из фонда национального благосостояния во внутренние инфраструктурные проекты можно и нужно только поддержать. Стране явно не хватает хороших дорог, причём не супертрасс, а просто хороших дорог на областном и районном уровне. Не хватает мостов. Всё ещё низкими темпами идёт газификация сельской местности. О многом другом можно говорить в этой связи.

Идея кредитовать из этого фонда другие государства, чтобы они покупали российскую продукцию, тоже хороша. Не нравится мне только предлагаемая направленность таких инвестиций. Давать кредиты надо не на покупку энергетической продукции, на неё и так свой спрос имеется, а на покупку российской готовой промышленной продукции. Цели такого кредитования понятны: расширить рынок сбыта для товаров российских производителей, помочь им за счёт притока средств от экспорта расширить возможности укрупнения производства, повышения зарплат работников, вложений в более качественное оборудование.

Странно, что в подготовленном Минфином проекте поправок в Бюджетный кодекс речи об этом не идёт», — отметил Михаил Демурин.