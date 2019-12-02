Ярославль, , 11:13 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков предлагает штрафовать владельцев нелегальных торговых ларьков. Проект соответствующих изменений в региональный кодекс об административных правонарушениях внесен в областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ларек в Ярославле

ИА REGNUM уже рассказывало, что в последнее время в Ярославле вновь начало расти количество самовольно установленных торговых павильонов. Они не включаются в городскую схему размещения нестационарных торговых объектов, не платят аренду в бюджет, зачастую нелегально подключаются к сетям и создают конкуренцию владельцам легальных киосков. Нередко такие ларьки размещаются на придомовых территориях.

Власти сносят такие киоски, но лишь с санкции суда. Пока решения нет, нелегальная торговля продолжается. Мэр Ярославля предлагает бороться с нарушителями финансовыми санкциями.

Размещение нестационарных торговых объектов в нарушение схемы, а также торговлю в них предлагается наказывать штрафами, которые составят для граждан от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц — от пятидесяти пяти тысяч до ста десяти тысяч рублей. Повторное нарушение для юридического лица повлечет за собой штраф уже в 200 тысяч.

Кроме того, Владимир Волков предлагает внести изменение и в статью об ответственности за нелегальную уличную торговлю. Он предлагает также наказывать выполнение работ и оказание услуг в местах, не установленных для этого органами местного самоуправления в пределах своих полномочий.

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