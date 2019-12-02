Москва, , 11:10 — REGNUM Самой дешёвой новой иномаркой в РФ является модель японской компании Datsun on-DO. Об этом сообщает интернет-издание ГЛАС.

По данным издания, стоимость Datsun on-DO, несмотря на большие скачки цен на новые машины в начале 2019 года, осталась приемлемой. Самый бюджетный вариант модели стоит 490 тыс. рублей. За эту цену покупатель приобретает авто с 1,6-литровым агрегатом с механической коробкой передач.

Второе место в рейтинге самых бюджетных иномарок занимает ещё одна японская модель компании Datsun — хэтчбек mi-DO. Его цена начинается от 555 тыс. рублей.

Третью строчку списка делят модели Renault Logan и Sandero. На данный момент автолюбители могут купить оба автомобиля за 577 тыс. рублей.

Замыкает список модель Ravon R2 узбекского производства. Цена хэтчбека начинается от 646 тыс. рублей.

Напомним, в октябре текущего года самой продаваемой иномаркой в РФ стала модель Ford Focus. Данное авто за месяц приобрели 12 819 автолюбителей, что на 4,6% меньше прошлогоднего уровня.

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