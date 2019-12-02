Улан-Удэ, , 11:02 — REGNUM В столицу Бурятии Улан-Удэ поступили все пятнадцать новых трамвайных вагонов, купленных благодаря «Единой субсидии». Как сообщили ИА REGNUM в МУП «Управление трамвая» города, трамваи уже вышли на линию и обслуживают пассажиров.

По словам директора управления Юрия Санжанова, это стало большим событием для Улан-Удэ, поскольку в последний раз парк трамваев обновлялся в 2008 году.

«Сейчас мы получили вагоны на два поколения новее», — отметил он.

Новые вагоны оснащены usb-зарядками, камерами видеонаблюдения, площадкой для велосипедов или колясок. Пассажиры могут в режиме реального времени получать сведения о маршрутке, остановках и пересадках.

Напомним, средства на модернизацию трамвайного парка Улан-Удэ были выделены министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Как сообщало ИА REGNUM, республика получила право на субсидию благодаря вхождению в состав Дальневосточного федерального округа. Помимо трамваев, благодаря «Единой субсидии» будут реализованы и другие проекты.

«Так, будет построен Национальный музей Республики Бурятия и Центр ядерной медицины. Работы по всем 92 объектам завершатся в 2021 году», — отметил руководитель министерства Александр Козлов.

В настоящее время идут пуско-наладочные работы последних поступивших вагонов. Торжественный запуск планируется на 4 декабря.

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