Москва, , 11:01 — REGNUM Совет предпринимателей Россия-Бразилия и бразильское Агентство по продвижению экспорта и инвестиций договорились о поддержке экспорта и привлечении инвестиций.

Подписание меморандума прошло в рамках встречи главы администрации президента Бразилии Оникса Лоренцони с представителями российского бизнеса. Меморандум нацелен на укрепление контактов между предприятиями, отраслевыми ассоциациями и торговыми палатами двух стран. Развитие отношений между деловыми кругами России и Бразилии позволит придать новый импульс инвестиционной активности и создаст условия для роста товарооборота.

«У товарооборота России и Бразилии, который в 2018 году составил 5 млрд долларов США, есть потенциал для кратного роста. Убежден, что совместными усилиями мы добьемся успехов в нашей работе по расширению каналов доступа на бразильский рынок российских компаний. Со своей стороны, будем помогать бразильским коллегам в их работе на российском рынке», — отметил председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия Андрей Гурьев. По его словам, подписанное соглашение закладывает фундамент для эффективной работа по созданию условий для полноценного доступа товаров производителей двух стран на рынки России и Бразилии, а бенефициаром этого процесса станут потребители, которые смогут покупать качественные, экологически чистые товары из Бразилии и России по доступным ценам. Андрей Гурьев подчеркнул значение прошедшего две недели назад в Бразилии Форума Деловых советов двух стран.

«Во время наших встреч мы услышали важное послание бразильской стороны: в Бразилии ждут российский частный бизнес и государственные корпорации. Нас ждут в качестве равных деловых партнеров, чья продукция сможет вступить в справедливую, честную борьбу с продукцией конкурентов из других стран. В ответ российский бизнес обозначил заинтересованность в участии в инвестиционных проектах на территории Бразилии», — подчеркнул генеральный директор ФосАгро и глава Совета предпринимателей Россия-Бразилия.

Директор по инвестициям Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (Apex-Brasil) Роберто Эското выразил уверенность, что меморандум позволит расширить экономические связи между двумя государствами.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Тимур Максимов отметил, что «в сумме размер экономик России и Бразилии по паритету покупательной способности превышает 8 триллионов долларов США. Страны вместе занимают одну пятую всей суши нашей планеты, в них живут более 360 млн населения». Он также подчеркнул, что стимулом для развития экономического взаимодействия двух стран может стать сотрудничество в сфере АПК.

«Экономики наших стран взаимно дополняют друг друга. Хороший пример: фосфаты, добываемые в Мурманской области, и калий, добываемый на Урале, обогатив бразильские земельные угодья, возвращаются в Россию в виде сои, мяса и других сельхозтоваров, произведенных в Бразилии с их помощью. Мы рассчитываем на поддержку Совета предпринимателей Россия-Бразилия в деле расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и Бразилией. Его председатель Андрей Гурьев внес значительный вклад в обеспечение деловых отношений между нашими странами новой динамикой», — заявил в ходе своего выступления посол Бразилии в России Товар да Силва Нунес.

Глава администрации президента Бразилии Оникс Лоренцони поблагодарил Андрея Гурьева за приглашение приехать в Москву, сделанное во время проведения в Бразилии саммита БРИКС.

«Мы очень рады, что вы готовы участвовать в работе по созданию новой Бразилии, которую ведет администрация президента Жаира Болсонару, борясь с коррупцией и проводя важные реформы и программы развития», — заявил глава администрации президента Бразилии. Он рассказал о «программе партнерств в области инвестиций». По сути, это план приватизации госпредприятий общей стоимостью более $500 млрд и несколько десятков инвестпроектов, в том числе в нефтегазовой промышленности, добывающих отраслях, создании транспортной инфраструктуры.

Обсуждение экономического сотрудничества России и Бразилии продолжилось в ходе встреч Оникса Лоренцони с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, в которых с российской стороны также принял участие Андрей Гурьев.