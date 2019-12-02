Москва, , 10:54 — REGNUM До сих пор Европа не проявляла серьёзной решимости сопротивляться американскому давлению, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США планируют ввести санкции против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

«Американцы ведут борьбу. С одной стороны, им выгодно поставлять свой газ, а с другой — осуществлять давление на Россию, чтобы тормозить её развитие. Будет ли поддаваться на это Европа и европейская промышленность? Пока серьёзной решимости делать это они не проявляли, — сказал Черняховский. — Последние сто лет европейские страны не были готовы отстаивать свои интересы. Был определённый момент, когда они могли сопротивляться США, рассчитывая на противовес в виде Советского Союза. Но СССР больше нет, а РФ, увы, в лучшем случае по потенциалу — пятая часть Советского Союза».

В такой ситуации, как полагает Черняховский, России нужно создавать принципиально иную экономическую модель, так как та, которая сложилась в стране в настоящее время, порочна и неадекватна.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Bild, Соединённые Штаты намерены добиться введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2». По данным собеседников издания, ограничения против партнёров проекта в Евросоюзе войдут в закон о военном бюджете США на следующий — 2020 год.

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