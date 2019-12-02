Москва, 2 декабря 2019, 10:54 — REGNUM До сих пор Европа не проявляла серьёзной решимости сопротивляться американскому давлению, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США планируют ввести санкции против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».
В такой ситуации, как полагает Черняховский, России нужно создавать принципиально иную экономическую модель, так как та, которая сложилась в стране в настоящее время, порочна и неадекватна.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Bild, Соединённые Штаты намерены добиться введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2». По данным собеседников издания, ограничения против партнёров проекта в Евросоюзе войдут в закон о военном бюджете США на следующий — 2020 год.
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