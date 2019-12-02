Москва, , 10:38 — REGNUM Центробанк России озаботился созданием межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства банковских клиентов — смартфонов, планшетов и компьютеров — для выявления сомнительных операций. Как сообщила управляющий директор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова, на которую ссылается РБК, создание единой базы данных гаджетов предусмотрено проектом под названием «Сервис анализа технических устройств», оператором которого выступит Банк России.

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Отмечается, что собирать информацию об устройствах, с помощью которых делаются переводы, Центробанк обязал российские банки весной 2018 года. Так, в соответствии с задумкой, каждому гаджету должен быть присвоен номер. Если номера устройств совпадают у разных клиентов, то это может быть сигналом о повышенном уровне риска. Однако эта инициатива была воспринята «без энтузиазма» и единой базы на сегодняшний день создать не удалось — кредитные организации собирают такие данные, но разрозненно. Поэтому Центробанк решил перезапустить проект под другим названием.

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Планируется, что в единую базу будет вноситься информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых юрлица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. Затем ЦБ будет присваивать им уровень риска: низкий, умеренный или высокий. Собранные данные будут доступны для всех кредитных организаций.

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