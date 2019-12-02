Ульяновск, , 10:31 — REGNUM В Ульяновской области за десять месяцев краткосрочная программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на 53%. Об этом говорится в пояснительной записке прокуратуры, направленной в Законодательное собрание региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным надзорного ведомства на 1 ноября 2019 года, региональная программа капитального ремонта 2017−2018 годы выполнена на 90,4%: в восьми многоквартирных домах, включенных в краткосрочные планы, в нарушение требований программы и планов ремонтные работы до сих пор не проведены.

«По плану 2019 года запланировано проведение капитального ремонта в 176 домах, из которых 93 дома отремонтировано, что составляет 53% от плана», — говорится в сообщении.

Напомним, в регионе могут ввести административную ответственность за ненадлежащую подготовку и проведение капитального ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновске запускают пилотный проект по ремонту подъездов многоквартирных домов. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 25 млн рублей.