Абакан, , 10:22 — REGNUM Статистические показатели по величине заработной платы никогда не отражают реального состояния дел экономики в регионах. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал журналист, общественный деятель, зампредседателя Общественного совета ФАС Хакасии Александр Мяхар, комментируя рейтинг регионов РФ с самой высокой и самой низкой заработной платой.

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«Это как средняя температура по больнице или как известное народное сравнение, что все едят голубцы, только не уточняется, что при этом чиновники кушают мясо, а народ капусту. Ни для кого не секрет, что чиновничий аппарат последние годы растёт, и заработные платы там гораздо выше средних. Спросите у молодого поколения, кем они хотят стать. Вы с очень малой вероятностью услышите, что строителем и уж тем более учителем или врачом, как минимум 70 процентов ответит, что чиновником», — подчеркнул Александр Мяхар.

По его словам, в Хакасии «часто показывают уровень средней заработной платы, приближающейся к сорока тысячам рублей»:

«Но реальная средняя заработная плата в республике колеблется в районе 20−25 тысяч рублей. Всё остальное — это высокооплачиваемые сотрудники республиканской администрации и федеральных ведомств, которые попадают в общую статистику».

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«Делать выводы об экономическом благосостоянии региона на основе этих данных — ошибочно. Я бы ввёл совсем другие критерии оценки благополучия региона: к примеру количество приобретений нового авто и туристические выезды на душу населения, подкрепленные покупками товаров не первой необходимости. А также очень важный фактор в оценке благополучия региона — это количество займов на душу населения, особенно в части небольших сумм. Заём всегда говорит о том, что денег у населения не хватает, подчас это касается первоочередных нужд. Как только я увижу высокие критерии покупок туристических путёвок и отсутствие кредитов у населения, тогда я смогу сказать, что регион стал жить хорошо. А сейчас если из ста моих знакомых (которые, надо сказать, не бедствуют) пятеро в течение года съездили на отдых и 10−15 не имеют кредита — это хорошо, а должно быть наоборот — пятеро не съездили, и только у 10−15 кредит», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу регионов, опубликованному РИА Новости, в шести российских регионах доля работников, чьи зарплаты составляют более 100 тысяч рублей в месяц, составляет более 20%. Чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва.

Хакасия в этом рейтинге заняла 28-е место. в республике доля работающих с зарплатой выше ста тысяч рублей в месяц — 3,6%, ниже 15 тысяч рублей в месяц — 5,9%.

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