Барнаул, , 10:15 — REGNUM Высокодотационным регионам России следовало бы обратить внимание на развитие медицинского туризма. К примеру, кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной экономики и управления Алтайского государственного университета Валерий Мищенко в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявил, что Алтайскому краю поправить финансовое положение и привлечь иностранцев помогла бы работа на граждан сопредельных государств.

«Рядом с нами Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и другие бывшие страны СССР. Там до сих пор и не реализованы возможности так называемого Большого Алтая (проект сотрудничества приграничных регионов России, Монголии, Китая и Казахстана). Все эти территории смотрят на нас и готовы пользоваться нашими услугами, а мы пока готовы только делать товары. Первая точка роста должна быть через услуги в Алтайском крае», — пояснил учёный.

Валерий Мищенко полагает, что властям региона необходимо подумать над тем, как развивать именно медицинские услуги.

«Но Белокуриху как в советское время посещали 200 тысяч человек в год, так и сейчас посещает. Кроме Белокурихи в Алтайском крае есть такое уникальное лечебное озеро в городе Яровое. Аналогичными восстановительными качествами обладают также район Новоегорьевки, Завьяловские озёра. Но там всё в гораздо худшем состоянии в плане услуг находится», — отметил Валерий Мищенко.

В пример он перевёл одну из своих бывших учениц, которая сейчас проживает в США. По её словам, лечение в яровом в 5−7 раз дешевле, чем на Мёртвом море.

«В Яровом лечебный отдых предлагают в худшем совковом варианте, когда снимаешь квартиру или летнюю веранду, живешь там. Но Алтайский край — огромная территория. Если мы поднимем сферу услуг, здравоохранение, азиаты приедут сюда», — отмечает доцент кафедры региональной экономики и управления Валерий Мищенко.

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Напомним, развитие медицинского и оздоровительного въездного туризма заявлено одним из основных приоритетов в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как пишет «Взгляд» со ссылкой на данные сайта «Медицинский туризм в России», если в 2017 году в стране было «пролечено» 120 тысяч иностранцев, что за шесть месяцев 2019 года медицинскими услугами на территории России воспользовались уже порядка 530 тысяч иностранных пациентов.