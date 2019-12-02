Москва, , 10:07 — REGNUM США мало считаются с интересами Европы при проведении своих политических акций, так как внутриполитические соображения Вашингтона преобладают над внешнеполитическими, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США намерены ввести санкции против европейских компаний участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Это в большей степени внутриполитическая игра, нежели вопрос отношений с Европой, — сказал экономист. — США уже давно мало считаются с интересами Европы при проведении своих политических акций и для них внутриполитические соображения преобладают над внешнеполитическими. Иными словами, обещания ввести санкции против европейских компаний участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2» это демонстрация решимости противостоять России везде, где, как они считают, были затронуты интересы США».

При этом экономист отметил, что после завершения строительства «Северного потока — 2», Газпром укрепит свое положение и усилит капитализацию компании, однако качественного эффекта на макроэкономику РФ это не окажет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2» общей протяжённостью более 1,2 тыс. км планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны детали санкций США против «Северного потока – 2»