Москва, 2 декабря 2019, 10:07 — REGNUM США мало считаются с интересами Европы при проведении своих политических акций, так как внутриполитические соображения Вашингтона преобладают над внешнеполитическими, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США намерены ввести санкции против европейских компаний участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
При этом экономист отметил, что после завершения строительства «Северного потока — 2», Газпром укрепит свое положение и усилит капитализацию компании, однако качественного эффекта на макроэкономику РФ это не окажет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2» общей протяжённостью более 1,2 тыс. км планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.
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