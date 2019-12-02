Ташкент, , 10:02 — REGNUM Прирост потребительских цен в Узбекистане в ноябре составил 1,7%, а сначала 2019 года — 13,3%, сообщили в государственном комитете республики по статистике.

В ноябре продовольственные товары подорожали на 3%, непродовольственные — на 0,8%, платные услуги — на 0,6%. Цены на яйца за месяц выросли на 12,5%, плодоовощную продукцию — на 6,5%, хлебопродукты — на 3,6%, алкогольную продукцию — 3,4%.

С января 2019 года мясная продукция подорожала на 22,4%, молочная продукция — на 16%, плодоовощная продукция — на 0,8%, сахар — на 16,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых десяти месяцев 2019 года уровень инфляции в Узбекистане составил 11,4%. В октябре потребительские цены выросли на 1,5%.

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