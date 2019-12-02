Уфа, , 10:19 — REGNUM 226 машин выехали на уборку улиц Уфы ночь с 1 на 2 декабря после начала снегопада в городе. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что сейчас коммунальные службы сосредоточены на очистке и вывозе снега. Ночью было совершено 36 рейсов, которые вывезли 415,7 кубометров снега и 4 рейса, которые забрали с собой 44,3 кубометра мусора.

По словам чиновников, на уборке улиц ночью было задействовано 226 единиц техники и 53 сотрудника коммунальных служб города. 2 ноября в 5:00 часов утра 153 машины начали уборку дворов, а в 6 утра на работу вышли 801 дворник управляющих компаний Уфы и 577 сотрудников жилищных предприятий.

За прошедшую ночь было израсходовано 5,6 тонн «Бионорда», 30 тонн песко-соляной смеси и 18 тонн технической соли.

Чиновники просят жителей города быть очень осторожными и внимательными при прохождении рядом с жилыми домами, поскольку с крыш домов возможен сход снега и льда.