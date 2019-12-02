Москва, 2 декабря 2019, 09:57 — REGNUM Санкции, которые США хотят ввести против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», вряд ли будут иметь хоть какой-то заметный эффект, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты намерены добиться введения ограничительных мер против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2». В частности ожидается, что под ограничительные меры может попасть компания Allseas (Швейцария), занимающаяся укладкой труб и кабелей под водой.
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