Москва, , 09:57 — REGNUM Санкции, которые США хотят ввести против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», вряд ли будут иметь хоть какой-то заметный эффект, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Я полагаю, что эти санкции, направленные против строительства «Северного потока — 2», вряд ли дадут желаемый эффект, потому что большая часть работ уже закончена и остались небольшие объемы, которые к началу 2020 года тоже будут завершены, — сказал экономист. — А санкции против компаний, которые обеспечивают его строительство, помогут США очень мало. Они будут носить чисто символический характер. Иными словами, в данный момент мы наблюдаем политическую риторику, нежели стремление как-то реально затормозить работы по «Северному потоку — 2».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты намерены добиться введения ограничительных мер против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2». В частности ожидается, что под ограничительные меры может попасть компания Allseas (Швейцария), занимающаяся укладкой труб и кабелей под водой.

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