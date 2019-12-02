Кемерово, , 09:55 — REGNUM За медицинской помощью к кемеровским специалистам чаще всего обращаются граждане из СНГ: Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Украина и др. Были обращения и граждан из Гвинеи, Израиля, Италии, Таиланда и других, сообщает департамент охраны здоровья населения региона.

Чаще всего иностранцы обращаются за лечением в терапевтических отделениях больниц области. Популярны родовспоможение, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, хирургия, стоматология и офтальмология.

«Заинтересованность иностранцев, безусловно, есть, и это связано не только с низкой ценой медицинской помощи. Многие направления медицины находятся на достаточно высоком уровне, и они больше всего востребованы. Это ЭКО, офтальмология, ортопедия, онкология», — прокомментировал заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кузбасса Олег Уфимцев.

Отметим, что согласно методике Минзрава РФ, в статистике «медицинского туризма» не учитывается медпомощь, оказанная вне больниц, в экстренной форме или за счёт средств федерального или областного бюджетов, — только помощь, оказанная за счёт личных средств граждан, программ медицинского страхования других стран или средств международных фондов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кемеровская область оказалась на первом месте среди регионов Сибири по числу пролеченных иностранцев. За 9 месяцев 2019 года в Кузбассе медицинские услуги получили более 33 тысяч иностранцев. Сумма поступлений в бюджеты региональных организаций здравоохранения — 54,5 млн рублей.

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