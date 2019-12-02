Москва, , 09:55 — REGNUM В правительстве России придумали, куда инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, Минфин РФ предлагает направлять направить деньги во внутренние инфраструктурные проекты. В свою очередь Минэкономразвития собирается изъять деньги из фонда и отдать на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию. Соответствующий проект поправок в Бюджетный кодекс, подготовленный Министерством финансов РФ, размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке, речь идёт о сумме в размере до 1 трлн рублей за 2020−2022 годы. При этом эти вложения не могут превышать 20% всех заимствований из ФНБ. При этом в обоих случаях инвестирования доходность вложений ФНБ должна быть не ниже доходности государственных ценных бумаг.

Отмечается, что предоставление государственных экспортных кредитов за счёт средств фонда «обеспечит их сохранность и стабильный уровень доходов от их размещения в долгосрочной перспективе».

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд национального благосостояния был создан в результате разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд и ФНБ. Последний пополнялся за счёт нефтегазовых доходов федерального бюджета в объёме, превышающем утверждённый на соответствующий финансовый год объём нефтегазового трансферта. В ФНБ на начало мая 2018 года находилось 3,963 трлн рублей. На сегодня эта сума увеличилась до 7,9 трлн рублей.

Напомним, изначально деньги ФНБ предназначались для покрытия дефицитов федерального бюджета и Пенсионного фонда, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений.

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