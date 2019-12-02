Чебоксары, , 09:54 — REGNUM Центробанк вышел в суд с исковым заявлением по делу о крахе «Чувашкредитпромбанка». Речь идёт о ликвидации кредитной организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Арбитражного суда Чувашии.

С исковым заявлением о ликвидации АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» в суд вышел Центральный банка России в лице отделения — Национального банка по Чувашии. Арбитражный суд Чувашии принял исковое заявление, возбудил производству по делу и удовлетворил ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Предварительное судебное заседание назначено на 14 января 2020 года в Чебоксарах. При отсутствии возражений сторон оно будет завершено с одновременным открытием разбирательства дела по существу.

Напомним, «Чувашкредитпромбанк» остался без лицензии на право осуществления банковской деятельности 7 ноября 2019 года. Выплаты страхового возмещения проводятся с 18 ноября в четырёх регионах: помимо Чувашии, компенсацию вкладчики получают также в Марий Эл, Москве и Санкт-Петербурге. По данным АСВ, за десять дней страховые выплаты (до 1,4 млн рублей) получили около 4,8 тыс. вкладчиков, что составляет 45% от общего числа — всего выплачено 1,56 млрд рублей. В целом за выплатой страхового возмещения на сумму 2,73 млрд рублей могут обратиться не менее 11,3 тыс. вкладчиков.

Министр финансов Чувашии Светлана Енилина 28 ноября заявила, что в республике сумма страхового возмещения превышает у 412 вкладчиков, в том числе у 337 физлиц. Активы банка оцениваются чувашским правительством в размере более 2 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, крупным конечным бенефициаром «Чувашкредитпромбанка» является Чувашия в лице минюста. По данным ЦБ РФ на 21 декабря 2018 года, напрямую министерство юстиции владело в банке долей в 36,29%. Также влияние на банк у него было через акционерное общество «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), которое владеет 46,6% доли в банке. Конечными бенефициарами «ВИК» числятся три физических лица и минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%.

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