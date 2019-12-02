Сеул, , 09:52 — REGNUM Столица Южной Кореи заняла седьмую строчку в рейтинге самых привлекательных и конкурентоспособных городов мира Global Power City Index (GPCI). Об этом сообщает KBS со ссылкой на Институтом городских стратегий при фонде Mori Memorial Foundation (MMF).

Согласно опубликованным данным, Сеул занимает седьмое место в списке на протяжении двух лет подряд.

В 2010 году столица Южной Кореи занимала 8-ю позицию в списке, в 2011 году — 7-ю позицию, в 2012 году — 6-ю позицию, однако в 2017 году — вновь опустилась на 7-ю строчку в списке.

Известно, что при составлении данного рейтинга, в который вошли 48 крупнейших городов мира, специалисты опирались на 70 показателей в шести категориях, включая экономику, окружающую среду, исследования и разработки, пригодность для жизни.

По показателю исследований и разработок Сеул занял 5-е место, по взаимодействию культур — 9-е место, по экономике — 22-е место, по пригодности для жизни — 34-е место.

В первую пятерку вошли: Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж и Сингапур. Замыкает список — Мумбаи.