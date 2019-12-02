Москва, , 09:44 — REGNUM В Москве за первые десять месяцев 2019 года зарегистрировали 35 015 договоров долевого участия (ДДУ) жилых и нежилых помещений с привлечением кредитов. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

В сообщении указано, что этот показатель на 3,5% превышает результат аналогичного периода 2018 года. При этом разница с первыми десятью месяцами 2017 года — в 1,8 раз.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов пояснил, что доля кредитных сделок на первичном рынке составляет 40%. Всего за этот период в столице было оформлено 88,6 тысяч договоров долевого участия.

«Данный показатель практически сопоставим с январём-октябрём прошлого года, когда доля договоров долевого участия с использованием кредитов составляла 42%. При этом ещё двумя годами ранее москвичи брали кредиты для приобретения недвижимости в 36% случаев», — сказал он.