Ульяновск, , 09:43 — REGNUM Десять зарядных станций для электрифицированных автомобилей планируется установить в Ульяновской области в 2020 году. Об этом со ссылкой на главу региона Сергея Морозова сообщает «Ульяновск онлайн».

Ранее в Ульяновске была представлена «дорожная карта» на 2019 — 2024 годы, которая также содержит в себе перечень мероприятий по стимуляции внедрения электромобилей и созданию для них инфраструктуры.

Морозов напомнил, что на территории Ульяновской области уже начато продвижение экологического вида транспорта. Так, не так давно было отменен транспортный налог для владельцев электромобилей.

«Нашей следующей задачей станет создание зарядных станций не только в городе, но и области», — подчеркнул губернатор Ульяновской области.

«Дорожной картой» также предполагает использование электрифицированных авто в сфере общественного транспорта и ЖКХ.

Руководитель проекта развития электрокаров Агентства технологического развития Ульяновской области Дмитрий Ванюшин отметил, что к 2024 году, согласно представленной «дорожной карте», в Ульяновской области число электрокаров должно возрасти до 4 тыс. экземпляров.

Напомним, на данный момент в Ульяновской области числится 11 электромобилей. А в России, по информации аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2018 года всего зарегистрировано 2 530 электромобилей.

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