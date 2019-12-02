Дальнегорск, Приморский край, , 09:43 — REGNUM Две тысячи работников ООО «Дальнегорский химический комбинат «БОР» получили уведомление о сокращении с 1 марта 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Федерацию Профсоюзов Приморского края.

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Ранее решением Арбитражного суда Приморского края от 30 октября 2019 года предприятие «БОР» было признано несостоятельным, в его отношении было открыто конкурсное производство. Информации о том, что химическое производство в Дальнегорске будет закрыто, нет. В Федерации профсоюзов сообщили, что сокращаемые работники будут трудоустроены на другое предприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье профсоюзные организации проводили митинги, в которых заявляли свое несогласие с массовыми увольнениями на оборонных предприятиях края, таких как «Прогресс», «Звезда» и 322 АРЗ.