Москва, , 09:39 — REGNUM В Москве в ближайшие три года (до 2023 года) планируется построить 24 моста через реки столицы — Москву-реку, Сетунь, Яузу, Сходню и другие, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам заммэра Марата Хуснуллина, это соединит разные городские территории и улучшит транспортную ситуацию в Москве.

В настоящее время в столице строится три моста: Кожуховский и два через реку Сетунь. Проектируется ещё десять новых мостов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве будет построено два моста в районе Мневниковской поймы.

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