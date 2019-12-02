Сеул, , 09:37 — REGNUM В ноябре 2019 года в Южной Корее зафиксировали рост индекса потребительских цен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года индекс потребительских цен составил 104,87, что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что стоимость коммунальных услуг увеличилась на 0,9%, электричества, воды и газа — на 1,5%. С другой стороны, цены на продукты сельского хозяйства сократились на 5,8%, животноводства — на 1%, морепродукты — на 1,2%.

Стоимость промышленных изделий также сократилась на 0,2%, нефти — на 4,8%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительские корзины) за определенный период в экономике.