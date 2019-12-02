Южно-Сахалинск, , 09:26 — REGNUM Столице Сахалинской области готовят масштабную реновацию. Несколько районов перестроят заново, а проекты будут разработаны ведущими мировыми специалистами, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: У Сахалинской ГРЭС-2, торжественно запущенной Трутневым, заглох энергоблок

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко обсудил будущее островной столицы с представителями мэрии. Глава региона настоял на том, что застройка в Южно-Сахалинске должна быть средней этажности — не более девяти этажей. Зато общественные зоны должны быть максимально расширены. Это, по мнению губернатора, необходимо для того, чтобы здания не загораживали вид на горы.

Как сообщало ИА REGNUM, у торжественно введенной в эксплуатацию 25 ноября Сахалинской ГРЭС-2 сегодня заглох второй энергоблок. Причины аварии выясняют, станция работает по диспетчерскому графику.