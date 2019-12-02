Пекин, , 09:49 — REGNUM В течение первого месяца после старта продаж в конце октября 2019 года на модель Yaris LX поступило 11 тыс. заказов в Китае. При этом спрос на авто продолжает расти. Об этом сообщается на сайте NJCAR.RU.

Новинка имеет компактные размеры, а её длина равна 4 160 мм.

Дизайн авто отличается шестиугольной решеткой радиатора и модернизированной конструкцией бамперов и ДХО. Стоит также отметить, что форма крыши машины напоминает очертания купе-кроссоверов.

В движение автомобиль приводит 107-сильный атмосферный мотор объемом 1,5 л. Он агрегатируется с вариатором Aisin. Привод 4×4 у модели отсутствует. Однако для улучшения проходимости конструктора компании немного увеличили клиренс машины. Что касается салона автомобиля, то там можно отметить кожаную отделку и мультимедийный комплекс с эффектом парящего экрана.

Кроме того, авто оснащено системами ABS, ESP и функцией запуска мотора с кнопки. Уже в начальной комплектации машина получит семь подушек безопасности и кондиционер.

Напомним, 16 декабря 2019 года на авторынке Японии начнутся продажи нового минивэна Toyota GranAce. Покупателям будут доступны несколько конфигураций: с трехрядным шестиместным и четырехрядным восьмиместным расположением сидений.

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