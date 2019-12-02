Москва, , 09:17 — REGNUM Газопровод «Сила Сибири» позволит России занять 10−15% рынка газа в Китая, сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.

По словам экспертов, запуск газопровода снизит зависимость России от поставок природного газа в Европу, однако это не станет полноценной альтернативой западному направлению.

Вместе с тем у России есть возможность дополнительно заработать на восточном рынке, который на сегодняшний день выгоднее европейского. Так, в среднем разница в цене газа между Азией и Европой может достигать $100 за тысячу кубометров.

В 2014 году Газпром и китайская CNPC подписали 30-летний контракт на поставку до 38 млрд кубометров газа в год, общая сумма контракта составила порядка $400 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония запуска газопровода «Сила Сибири» с участием президента Российской Федерации Владимира Путина председателя КНР Си Цзиньпина в режиме телемоста пройдет сегодня, 2 декабря.

Контрактные обязательства компании «Газпром» по поставкам газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» на ближайшие три года составляют 5, 10 и 15 миллиардов кубометров в год.

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