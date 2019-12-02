Барнаул, , 09:09 — REGNUM Согласно рейтингу регионов по уровню заработной платы, опубликованному РИА Новости, Алтайский край вошёл в число от аутсайдеров, заняв 73 место из 85 возможных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В этом регионе доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. рублей составила 1,1%. Менее 15 тысяч в месяц получают 24,6% населения Алтайского края, а самые распространенные зарплаты в крае — 14−32 тысяч в месяц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край среди сибирских регионов занимает последнее место по уровню среднемесячной заработной платы. Так, если в целом по Сибири она составляет сейчас 39 699 рублей (данные за 9 месяцев 2019 г.), то в Алтайском крае этот показатель не превышает 27 тысяч рублей. Статистики указывают, что это «во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента»: почти половина населения Алтайского края проживает в сельской местности.

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Рейтинг регионов с самой большой и самый маленькой заработной платой опубликован РИА Новости. Выяснилось, что каждый пятый житель Сахалинской области получает более 100 тысяч рублей в месяц (20,9%), а в Москве такую сумму зарабатывают только 27,4%.

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