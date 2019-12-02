Пекин, , 09:00 — REGNUM В Китае насчитывается 174 млн пользователей электронной системы оплаты за проезд по платным автодорогам (ETC), сообщили в Министерстве транспорта КНР, передает агентство Синьуха.

По данным на 27 ноября текущего года общее число пользователей ETC составило 174,52 млн или 91,44% от общего плана. В Китае зафиксировано 93,85 млн новых пользователей ETC с начала 2019 года, сообщили в министерстве.

Ранее в текущем году министерство выпустило циркуляр о популяризации использования электронной системы оплаты проезда. Согласно нему более 80% всех зарегистрированных в Китае автомобилей должны быть переведены на новую систему до конца текущего года. Это должно снизить выбросы выхлопных газов в атмосферу, снизить стоимость логистики и улучшить общую транспортную ситуацию.

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