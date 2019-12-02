Киев, , 08:53 — REGNUM Импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину опустился до нуля. Как сообщает газета «Экономическая правда» со ссылкой на одного из участников рынка, импортировать электроэнергию из Минска украинские трейдеры прекратили с 1 декабря.

Читайте также: «Нафтогаз Украины» зарабатывает на импорте электроэнергии из Белоруссии

По данным собеседника, при этом на Украину до сих пор оставляется электроэнергия из России, правда в небольших объёмах. Так, ночью импорт составил 16 МВт, днём 200−300 МВт, при потреблении 16−21 тыс. МВт.

Также отмечается, что 29 ноября на заседании комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Украины была принята поправка к законопроекту, предполагающая запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Её рассмотрение планируется на следующей неделе.

Также по теме: Импорт электроэнергии из РФ составляет 0,13% — 0,54% потребления Украины

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Верховная рада Украины разрешила импорт электроэнергии из Белоруссии и России по двусторонним договорам. Как пояснил глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус, такое решение принято, чтобы увеличить конкуренцию на рынке. 20 сентября энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» начала импорт электроэнергии из Белоруссии и её продажу на украинском рынке.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине сообщили, что импорт электроэнергии из РФ вдвое меньше плана