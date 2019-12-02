Москва, , 08:54 — REGNUM За период с января по октябрь 2019 года самые большие продажи подержанных автомобилей отечественных марок были зафиксированы в Краснодарском крае. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За отчетный период в Краснодарском крае было реализовано 64,7 тыс. отечественных машин с пробегом — это на 6% ниже уровня продаж 2018 года. А всего по России за десять месяцев 2019 года было продано на вторичном авторынке 1,2 млн легковушек российских марок, что на 3% меньше, чем год назад.

Вторую строчку рейтинга заняла Башкирия, где за январь-октябрь было перепродано 48,3 тыс. единиц таких машин (-2%). Третье место принадлежит Дагестану (45,2 тыс. ед.; — 5%).

На четвертом и пятом местах Подмосковье (42,4 тыс.; — 0,5%) и Татария (41,1 тыс. ед.; +1%).

Также в топ-10 российских регионов с самыми большими продажами авто отечественных марок на вторичном авторынке страны вошли: Ростовская область (40,5 тыс. шт.; — 8%), Самарская область (40,4 тыс. шт.; — 3%), Ставропольский край (39,6 тыс. шт.; — 4%), Челябинская область (38,7 тыс. шт.; — 2%) и Свердловская область (37,1 тыс. шт.; — 7%).

Стоит отметить, что Москва и Санкт-Петербург не попали даже в десятку этого рейтинга.

Напомним, в Московской области за период с января по октябрь 2019 года были зафиксированы самые высокие перепродажи иномарок с пробегом.

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