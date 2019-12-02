Москва, , 08:34 — REGNUM Сегодня, 2 декабря, в преддверии Нового года Роспотребнадзлор запускает всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, сообщается на сайте ведомства.

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Граждане смогут получить консультации по качеству одежды, обуви, игрушек, пиротехники, сладких подарков, карнавальных костюмов для детей, а также услуг аниматоров.

Горячая линия будут работать со 2 по 20 декабря. Звонок по телефону 8−800−555−49−43 бесплатный.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 59% жителей России планируют дарить на Новый год подарки родителям, 44% — друзьям, 39% — детям, 19% — знакомым.

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