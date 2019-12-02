Пекин, , 08:32 — REGNUM Корейский автопроизводитель KIA запустил в Китае продажи спортивной версии своего популярного седана Cerato/K3 GT. Об этом сообщается на сайте Carsweek.

Автомобиль имеет более агрессивный внешний вид и модернизированную ходовую часть. Новинку снабдили большой радиаторной решёткой с вертикальными хромированными секциями, габаритным бампером и новой LED-оптикой.

KIA K3 для китайского рынка немного больше своего собрата из России — его длина больше на 20 мм, а размер колесной базы вырос до 2 700 мм.

Спортивный седан стандартной версии имеет 115-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,5 л, который сочетается с 6-скоростной механической коробкой передач или вариатором.

У версии GT под капотом размещён 130-сильный турбомотор объёмом 1,4 л. Он работает с 7-скоростным «роботом» с двойным сцеплением.

Также сообщается, что спортверсия седана Cerato/K3 GT снабжена улучшенной тормозной системой, а также более жесткой подвеской и аэродинамическим обвесом.

Стоимость самой дешёвой версии новинки в Китае составляет 119 800 юаней (около 1,1 млн рублей).

Напомним, ранее на российском заводе «Автотор» в Калининграде началось производство новой генерации модели Kia Soul по полному циклу. В моторной гамме автомобиля будут три агрегата мощностью: 123 л. с., 150 л. с. и 200 л. с.

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